Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Unbekannte brechen in Schulen ein

Kempen (ots)

Zwischen Samstag, 13.00 Uhr, und Montag, 06.30 Uhr, brachen Unbekannte in das Luise-von-Duesberg-Gymnasium in Kempen ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Feststellungen stahlen die Einbrecher einen kleinen Bargeldbetrag. Unweit des LvD brachen Unbekannte in die Büroräume der Kempener Gesamtschule auf der Pestalozzistraße ein. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 18. und dem 21. Februar. Hier schlugen der oder die Einbrecher eine Scheibe ein und durchsuchten mehrere Räume. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher stahlen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (152)

