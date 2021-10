Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsereignis - insbesondere zwei Personen, die im Steindamm mit ihren Hunden unterwegs waren

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagmittag meldete sich ein 30-jähriger Wilhelmshavener bei der Polizei und erstattete Anzeige gegen einen Fahrzeugführer, der sich am Vormittag gegen 10.00 Uhr zunächst verkehrswidrig verhalten haben soll. Nach Angaben des 30-Jährigen habe dieser mit seinem Pkw die A 29 in Richtung Wilhelmshaven befahren und stark abbremsen müssen, nachdem ein Pkw in Höhe des Wilhelmshavener Kreuzes vor ihm auf die Überholspur gefahren sei. An der Abfahrt Coldewei sei es zu einer vergleichbaren Situation gekommen, so der Wilhelmshavener, der dem Pkw, einem schwarzen Mercedes mit Wilhelmshavener Kennzeichen, bis in die Straße Steindamm folgte. Dort sei er dann ausgestiegen und habe mit dem Fahrzeugführer sprechen wollen. Zu einem Gespräch sei es nach Angaben des 30-Jährigen nicht gekommen, allerdings sei dieser durch zwei Fahrmanöver massiv gefährdet und an der Hand verletzt worden. Der Mercedesfahrer habe daraufhin seine Fahrt fortgesetzt, woraufhin der 30-Jährige ihm über die Ostfriesenstraße, Klinkerstraße und Rostockerstraße folgte, bevor er den Mercedes aus den Augen verlor. Der Mercedesfahrer, bei dem es sich um einen 70-jährigen Wilhelmshavener handelt, konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Nach Angaben des 30-Jährigen und seiner Beifahrerin befanden sich im Steindamm zum Vorfallszeitpunkt ein Radfahrer mit einem Hund sowie eine Fußgängerin ebenfalls mit einem Hund, die Angaben zu dem Sachverhalt machen könnten. Im Rahmen der Ermittlungen werden neben diesen beiden Personen weitere Zeugen gesucht und gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell