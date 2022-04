Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220410-2: Alkoholisiert gegen Baum geprallt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Klinikum

Am Sonntagmorgen (10.April) prallte in Stotzheim ein Autofahrer gegen einen Baum. Gegen 03.45 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Efferener Straße aus Richtung Köln kommend in Richtung Gleuel unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen kam er in Höhe einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,36 Promille. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Fahrer vorsorglich in ein Klinikum. Dort ließen die Beamten dem 22-Jährigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnehmen. Ein Abschleppunternehmen entfernte den nicht mehr fahrbereiten Wagen von der Unfallörtlichkeit. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat in Hürth aufgenommen. (cb)

