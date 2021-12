Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Gartenhütten/ Kat abgeflext/ Computerbetrug am Geldautomaten

Iserlohn (ots)

In der vergangenen Woche oder am Wochenende wurden drei Gartenhütten einer Kleingartenanlage Im Lau aufgebrochen. Der oder die Täter brachen Türen auf und durchwühlten die Lauben, fanden aber offenbar nichts Verwertbares und verschwanden ohne Beute. Drei Täter waren in einer Kleingartenanlage an der Bismarckstraße unterwegs. Um 2.53 Uhr gerieten sie in das Bild einer Überwachungskamera. Sie verließen das Gelände zunächst und kehrten um 3.18 Uhr zurück. Dort schlugen sie mehrere Überwachungskameras ab und nahmen sie mit. Sie hebelten mindestens eine Hütte auf. Dort entwendeten die Täter eine Shisha und verteilten eine Tüte Milch und einen Eimer Farbe auf den Möbeln. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird die Videoaufnahmen auswerten. Es wird um Hinweise gebeten: Möglicherweise wurde das Trio im Umfeld der Bismarckstraße von anderen Personen beobachtet.

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen wurde an der Friedrich-Kirchhoff-Straße die Auspuffanlage samt Kat unter einem Renault Master abgeflext.

Ein Unbekannter hat am Samstag ein Seniorenpaar am Geldautomaten betrogen und bestohlen. Gegen 9.15 Uhr hat der Iserlohner an einem Geldautomaten an der Turmstraße Geld abgehoben und anschließend an einem Terminal Kontoauszüge ausgedruckt. Ein Unbekannter sprach ihn in gebrochenem Deutsch an und behauptete, der Senior habe einen 10-Euro-Schein am Geldautomaten vergessen. Als dort jedoch kein Schein mehr steckte, schob der Senior vor den Augen des Fremden erneut seine Bankkarte in den Schlitz und gab die PIN ein. Als die Karte nicht mehr heraus kam, versuchte es die Ehefrau mit ihrer Karte. Auch diese kam nicht mehr aus dem Geldautomaten heraus. Die Senioren verließen den Automaten unverrichteter Dinge. Erst am Montag meldeten sich telefonisch bei der Bank, um nach ihren Karten zu fragen. Dort erhielten sie die Mitteilung, dass hohe Summen von ihren Konten abgehoben wurden. Sie erstatteten Anzeige bei der Polizei, die nun ermittelt wegen Computerbetrugs mittels rechtswidrig erlangter Zahlungskarten.

Die Polizei warnt vor dem Trick. Lassen Sie sich beim Eingeben der PIN nicht beobachten oder ablenken! Sollte Sie jemand am Geldautomaten bedrängen, rufen Sie laut um Hilfe! Behält der Automat Ihre Karte ein, bleiben Sie zunächst am Automaten stehen und versuchen über Handy die Bank zu erreichen. Alternativ sollten Sie Ihre Karte umgehend über die Sperrungs-Hotline sperren lassen. Es kommt tatsächlich auf eine schnelle Reaktion an. In dem Iserlohner Fall ist zwar nur von einem Täter die Rede. Oft arbeiten diese Betrüger jedoch nicht allein. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell