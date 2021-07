Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verkehrsunfall

Achern (ots)

Eine 38-jährige Fußgängerin trug nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Fautenbacher Straße glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Als eine 53-jährige Opel-Fahrerin auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts nach links in Richtung Ausfahrt abbog, übersah sie die in Richtung Haupteingang laufende Fußgängerin. Dabei wurde die Enddreißigerin von dem Opel erfasst und zu Boden gestoßen. Die Verletzte verzichtete nach der ersten Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort auf eine weitere Untersuchung in einem Krankenhaus. Ein Schaden an dem Fahrzeug der 53-Jährigen entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

