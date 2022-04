Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220411-2: Geldautomat aufgebrochen

Brühl (ots)

Ermittler suchen Zeugen.

Die Polizei fahndet derzeit nach Unbekannten, die am frühen Sonntagmorgen (10. April) einen Geldautomaten auf einem Parkplatz in Brühl aufgebrochen und Geld entwendet haben. Laut ersten Erkenntnissen sollen die Täter den Diebstahl an der Rheinstraße zwischen 1.15 Uhr und 9 Uhr begangen haben und samt Beute geflüchtet sein. Eine Zeugin alarmierte am Sonntagmorgen die Polizei. Die Beamten stellten erhebliche Beschädigungen an dem Automat fest und sicherten die Spuren am Tatort.

Die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 23 fragen:

- Wer hat den Diebstahl beobachtet und kann Angaben zur Sache machen? - Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen im oben genannten Tatzeitraum nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell