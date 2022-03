Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Geschäft - Zigarettenautomaten aufgebrochen - Hausfriedensbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Geschäft

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen am frühen Samstagmorgen (12.03.), gegen 5.10 Uhr, in ein Geschäft in der Breitenstraße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher vier Displays mit Zigarettenschachteln aus dem Verkaufsraum und luden diese zum Abtransport auf ein Fahrrad. Bei der anschließenden Flucht in Richtung Linggplatz/ Burggasse fielen zwei der Displays zu Boden und wurden durch die Täter zurückgelassen. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Zeugen konnten zwei Männer mit dem Zweirad beobachten und als etwa 20 bis 25 Jahre alt, mit dunkler Kleidung beschreiben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zigarettenautomaten aufgebrochen

Hersfeld-Rotenburg. In der Nacht zu Samstag (12.03.) brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße im Ortsteil Hauneck-Oberhaun auf und verursachten Schaden von circa 500 Euro. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Am Samstagmorgen (12.03.), gegen 1.10 Uhr, wurde zudem ein Zigarettenautomat in der "12. Straße 3" im Ortsteil Schenklengsfeld-Wippershain zum Ziel unbekannter Täter. Auch hier hebelten die Langfinger an dem Gerät. Über das Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. An dem Automaten entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hausfriedensbruch

Heringen. Ein bisher unbekannter Mann näherte sich am Samstagmittag (12.03.), gegen 12.15 Uhr, zunächst unbemerkt einem Einfamilienhaus in der Straße "Siedlung" im Ortsteil Leimbach. Während eine 73-jährige Dame sich im Garten aufhielt, schlich der Unbekannte zu einem Hintereingang des Wohnhauses. Erst als die Frau lautstark auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Mann fußläufig in Richtung der Dippacher Straße, wo er nach derzeitigen Erkenntnissen in ein bisher unbekanntes Fahrzeug stieg und davonfuhr.

Der Unbekannte kann als circa 1,70 Meter groß, mit schmaler Statur und osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell