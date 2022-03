POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Rotenburg a.d.F.

Polizeipräsidium Osthessen

Pressemeldung der Polizeistation Rotenburg a.d.F.

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht, 07.03.2022, 09:10 Uhr, Bebra, Hersfelder Straße 22

21 jährige Frau aus Stadtallendorf läuft auf dem kombinierten Fuß-/Radweg an der Hersfelder Straße. In Höhe der Hausnummer 22 touchierte ein Radfahrer die Fuß-gängerin. Diese stürzte und verletzte sich am Kopf und ihre Brille ging zu Bruch. Der Radfahrer machte beim Personalienaustausch gegenüber der Fußgängerin falsche Angaben und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Sachschaden: 50,-EUR Hinweise an die Polizeistation Rotenburg a.d.Fulda, 06623/9370.

Verkehrsunfall mit Personenschaden, 12.03.2022, 12:44 Uhr, Bebra, Eisenacher Straße 35

50-jährige PKW Fahrerin aus Ronshausen befuhr mit ihrem PKW die Eisenacher Straße in Richtung Weiterode. In Höhe Hausnummer 35 kommt sie nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen das geparkte Fahrzeug eines 42-jährigen Mannes aus Bebra, überschlug sich anschließend und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralles wurde das geparkte Fahrzeug noch auf zwei weitere, ebenfalls geparkte, Fahrzeuge geschoben. Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 27500,-EUR

