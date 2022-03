POL-OH: Unfallmeldung der Polizeistation Fulda - Radfahrer in Eichenzell mit Pkw kollidiert

Fulda (ots) - Verkehrszeichen überfahren und geflüchtet Am Freitag, den 11.03.2022 wurde in Rotenburg an der Fulda in der Straße Grüner Weg Höhe Hausnummer 10 ein Verkehrszeichen (Parkverbot) überfahren und beschädigt. Der Unfallfahrer flüchtete vom Unfallort, ohne die Schadensregulierung zu gewährleisten. Der Fremdschaden am Verkehrszeichen wird mit ca. 250,- EUR angegeben. Am Unfallort wurden jedoch ...

mehr