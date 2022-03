Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der PSt. Bad Hersfeld - Kioskeinbruch und Sachbeschädigungen an Zigarettenautomaten

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Einbruch in einen Kiosk

In der Nacht von Freitag, den 11.03.2022 auf Samstag, den 12.03.2022 brachen unbekannte Täter in ein Kioskgeschäft in der Breitenstraße in Bad Hersfeld ein. Hierbei hoben sie mehrere Displays mit Zigarettenschachteln aus der Regalwand und transportierten die gestohlene Ware mit Hilfe eines Fahrrades ab. Es entstand Sachschaden am Kiosk in Höhe von ca. 500 Euro. Über die Höhe des Wertes der gestohlenen Waren kann abschließend noch keine Aussage getroffen werden. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die in der Nacht von Freitag, 11.03.2022 auf Samstag, 12.03.2022 im Innenstadtbereich Bad Hersfeld Beobachtungen getroffen haben, die mit der oben genannten Tathandlung im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621- 932-0 zu wenden.

Hauneck & Schenklengsfeld - Sachbeschädigungen an Zigarettenautomaten

In der Nacht von Freitag, den 11.03.2022 auf Samstag, den 12.03.2022 kam es zu zwei Aufbrüchen von Zigarettenautomaten. Im Bereich der Ortslage Hauneck - Oberhaun hebelten bisher unbekannte Täter mit einem Werkzeug das EC-Kartenlesegerät aus dem dort angebrachten Zigarettenautomat. Gegen 01:10 Uhr kam es zu einem gleichgelagerten Fall in Schenklengsfeld-Wippershain. Hier hebelten zwei unbekannte männliche Personen ebenfalls das EC-Kartenlesegerät aus dem dort befindlichen Tabakwarenautomat. Ein Zeuge aus Wippershain, der durch ein lautes Geräusch wach wurde, konnte zwei männliche Personen in unbekannte Richtung flüchten sehen. Es entstand Sachschaden an den Automaten in Höhe von ca. 800 Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die in den Nachtstunden in den Bereichen der Ortslagen Hauneck-Oberhaun sowie Schenklengsfeld-Wippershain Beobachtungen getroffen haben, die mit der oben genannten Tathandlung im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621 - 932-0 zu wenden.

(Berichterstatterin: Liemen, POK`in - PSt. Bad Hersfeld)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell