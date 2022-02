Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizei warnt vor DECATHLON-Gewinnspiel-Betrugsmasche

Ludwigshafen (ots)

Am 23.02.2022, gegen 16:40 Uhr, wurde ein 60-Jähriger aus Ludwigshafen von einer Frau angerufen, die ihm mitteilte, dass er Gewinner eines DECATHLON-Gutscheins sei. Zur Übersendung des Gutscheins benötige sie jedoch die Kontodaten des 60-Jährigen. Nachdem der 60-Jährige daraufhin vorbildlich antwortete, dass er an keinem Gewinnspiel teilgenommen habe und auch nicht bereit sei, seine Kontodaten bekannt zu geben, wurde das Gespräch beendet. Woher die Anruferin seinen vollen Namen, seine Handynummer und seine Mailadresse kannte, konnte er sich nicht erklären. Als er nach dem Anruf nicht nur bei der Polizei sondern auch bei DECATHLON anrief, teilte man ihm mit, dass DECATHLON mit diesen Anrufen nichts zu tun habe und dass er bereits der sechste Anrufer sei, so dass es sich demnach um eine Betrugsmasche handeln dürfte, vor der die Polizei nun alle Bürgerinnen und Bürger warnen möchte.

Wenn Sie einen entsprechenden Anruf bekommen, legen Sie einfach auf! Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter - keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches. Kontrollieren Sie mindestens einmal im Monat Ihre Kontoauszüge und Ihre Telefonrechnung. Versuchen Sie, unberechtigte Abbuchungen von Ihrer Bank rückgängig machen zu lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell