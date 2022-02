Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, 22.02.2022, beobachtete eine Zeugin um 20:18 Uhr, wie ein VW-Passat-Fahrer in der der Margaretenstraße beim Parken an einen Peugeot fuhr. Im Anschluss entfernte er sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, vom Unfallort. Die Halterin des Peugeot stellte an ihrem Auto ein Schaden (ca. 1.400 Euro) fest und informierte die Polizei, welcher den 42-jährigen Unfallflüchtigen zu Hause antraf. Der Unfallverursacher war alkoholisiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab um 22:39 Uhr einen Wert von 2,34 Promille. Da der 42-jährigen Unfallverursacher angab, nach der Tat Alkohol getrunken zu haben, wurden ihm zwei Blutproben, zur Feststellung der genauen Alkoholisierung zur Unfallzeit, entnommen.

Die Polizei weist daraufhin, dass unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und eventuell mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell