Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand an der Ernst-Reuter-Schule

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, 22.02.2022, gegen 18:00 Uhr, brannte ein Mülleimer unter einem Carport an der Schule in der Schlesier Straße. Mehrere Kinder versuchten den Brand zu löschen. Das Feuer griff auf den Carport über und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Ein 10-jähriges Kind atmete Rauch ein und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Kinder gaben an, dass sie zwei schwarzgekleidete Jugendliche wegrennen sahen. Die Ermittlungen zur Brandursache und möglichen Verursachern dauern an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

