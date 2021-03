Polizei Braunschweig

POL-BS: Männlicher Leichnam aus Oker geborgen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Schrotweg

24.03.2021, 11:15 Uhr

Nach einem Hinweis wurde durch die Feuerwehr ein männlicher Leichnam aus der Oker im nordöstlichen Bereich des Südsees geborgen.

Am Mittwoch erhielt die Polizei einen Hinweis durch eine SuP Fahrerin, welche in der Oker einen männlichen Leichnam gefunden hatte. Durch die Feuerwehr konnte dieser anschließend geborgen werden.

Hinweise auf ein Gewaltverbrechen zum Nachteil der namentlich feststehenden Person liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Die SuP Fahrerin wurde durch einen Notfallseelsorger vor Ort betreut.

