Polizei Braunschweig

POL-BS: Wohnungsbrand in der Husarenstraße

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Husarenstraße

24.03.2021, 10:50 Uhr

Eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses brannte aus.

Am Mittwoch kam es zu einem Wohnungsbrand in der Husarenstraße. Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses brach ein Feuer in einer Wohnung aus. Die Ursache des Brandes ist bislang noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert.

Die Feuerwehr Braunschweig konnte den Brand schnell löschen und so eine Ausbreitung des Feuers verhindern.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell