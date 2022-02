Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Restaurant

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 21.02., 21:00 Uhr bis zum 22.02.2022, 06:20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Restaurant am Altstadtplatz ein. In dem Restaurant wurde u.a. versucht ein Tresor zu öffnen. Gestohlen wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts. Die Schadenshöhe wird auf ca. 300,- Euro geschätzt.

Wer hat zu der Zeit Personen oder Fahrzeuge am Altstadtplatz beobachtet oder kann Hinweise zur Tat geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell