Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sexuelle Belästigungen - Täterverdächtiger ermittelt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, 22.02.2022, belästigte ein 15-Jähriger um 19:10 Uhr in der Einsteinstraße zwei 15-jährige Mädchen und berührte eines dieser Mädchen unsittlich. Die beiden Mädchen schrien laut und es kam zum Handgemenge. Der Vater eines der Mädchens wurde auf die Situation aufmerksam und informierte die Polizei. Im Anschluss versuchte er den 15-Jährigen, welcher flüchtete, zu verfolgen. Der Vater konnte nun in der Bgm.-Trupp-Straße beobachten, wie der 15-Jährige zwei 13-jährige Mädchen ansprach und diese wegrannten. Die alarmierten Polizeikräfte konnte den 15-Jährigen vorläufig festnehmen. Er wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung seinen Eltern übergeben.

Die Ermittlungen, ob ein Zusammenhang mit den weiteren sexuellen Belästigungen in Oppau besteht, dauern noch an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell