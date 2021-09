Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Geldautomat gesprengt

dunkler PKW flüchtet vom Tatort

Kevelaer (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (08.09.2021) kam es gegen 04:48 Uhr zur Sprengung eines Geldautomaten der Volksbank an der Niers auf einem Parkplatz an der Feldstraße.

Zeugen berichteten von lauten Knallgeräuschen. Um den Tatort wurden mehrere Geldscheine am Boden liegend aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten insgesamt drei Täter in einem dunklen PKW mit niederländischem Kennzeichen.

Ein 35-jähriger Zeuge aus Kevelaer, der sich zur Tatzeit mit seinem Fahrrad in unmittelbarer Nähe befand, versuchte mit dem Handy ein Foto vom Fluchtfahrzeug zu machen. Vermutlich um den Zeugen daran zu hindern, fuhren die Täter zunächst auf den 35-Jährigen zu und flüchteten dann in Richtung Geldern. Der Zeuge blieb durch den Vorfall glücklicherweise unverletzt. Ob eine Gefährdung vorlag, wird derzeit geprüft.

Wodurch es zu der Sprengung kam und wieviel die Täter erbeuteten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Zeugenhinweise erbittet die Kripo Kalkar unter 02824 880. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell