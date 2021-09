Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Verkehrsunfallflucht

Leichtkraftrad zum Ausweichen gezwungen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Montag (6. September 2021) gegen 12.15 Uhr befuhr ein 71jähriger Mann aus Emmerich mit seinem Leichtkraftrad die Riethsteege in Richtung Praest. Als ihm ein weißer VW SUV auf seiner Fahrbahnseite entgegenkam, musste der Emmericher ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei rutschte er mit seinem Leichtkraftrad in den Graben, wobei Sachschaden entstand.

Die entgegenkommende Person in dem weißen VW Tiguan oder Touareg setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822/7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell