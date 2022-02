Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 23-jähriger Taschendieb gefasst

Ludwigshafen (ots)

Am 21.02.2022, gegen 17:30 Uhr, lief eine 32-Jährige mit ihrem Kinderwagen die Bismarckstraße entlang. Als sie in ihre äußere Jackentasche griff, berührte sie plötzlich eine fremde Hand. Es war die Hand eines 23-Jährigen, der ebenfalls gerade in ihre Tasche griff. Als sie ihn anschrie, flüchtete er in Richtung Rathauscenter ohne Beute. Die 32-Jährige informierte daraufhin sofort die Polizei. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten ihn auffinden und nahmen ihn mit zur Dienststelle. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

