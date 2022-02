Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 75-Jähriger fällt nicht auf falschen Microsoft Mitarbeiter rein

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 19.02.2022 und dem 21.02.2022 hatte ein 75-Jähriger aus Ludwigshafen Kontakt mit falschen Microsoft Mitarbeitern. Während er am 19.02.2022 an seinem PC arbeitete, erschien auf dem Bildschirm ein Popup-Fenster mit dem Warnhinweis, dass sich ein Trojaner auf seinem Rechner befände und der der Aufruf, dass er die angezeigte Telefonnummer anrufen solle. Als er dies tat, sprach er mit einem Mann, der sich als Techniker von Microsoft ausgab. Der Mann bot ihm an, per Fernzugriff den Trojaner zu entfernen und ein Virenschutzprogramm zu installieren. Der 75-Jährige willigte ein und beobachtete auf seinem PC, dass der Mann tatsächlich Zugriff auf seinen Rechner hatte. Letztendlich erklärte der falsche Microsoft Mitarbeiter ihm, dass er ihm nun eine Rechnung in Höhe von mehreren hundert Euro zuschicken werde, die er begleichen solle. Der Senior entgegnete ihm, dass er dies nicht könne, da er nicht so viel Geld auf seinem Konto habe und vertröstete ihn auf den 21.02.2022. Als der falsche Microsoft Mitarbeiter daraufhin tatsächlich am 21.02.2022 anrief und den 75-Jährigen zur Zahlung aufforderte, entgegnete der Senior ihm vorbildlich, dass er nichts überweisen werde sondern zur Polizei gehen werde. Dies tat er dann auch und beauftragte zudem einen ihm bekannten IT-Fachmann, der ihm den Rechner neu formatierte.

