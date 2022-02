Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendliche hielten sich widerrechtlich in der Ernst-Reuter-Schule auf

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, 20.02.2022, stiegen am frühen Abend drei Jugendliche über einen Zaun an der dortigen Baustelle und betraten die Realschule plus. Die Jugendlichen konnten um 20:15 Uhr festgenommen und den Eltern überstellt werden. Bisher konnte kein Schaden festgestellt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

