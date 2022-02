Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Körperverletzung geflüchtet

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag, gegen 02:00 Uhr, kam es in einer Lokalität im Stadtteil Gartenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Beteiligter, in Folge dessen ein 19-Jähriger aus Ludwigshafen leicht verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Beim Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits fußläufig geflüchtet. Einer der männlichen Täter trug ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck "Palm Angels" und eine dunkle Wollmütze. Wer kann Hinweise zum Täter geben? Hinweise zur Tat nimmt die PI Ludwigshafen 1 unter 0621-9632122 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

