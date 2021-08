Polizei Düren

POL-DN: Werkzeugdiebe bei Einbruch gestört

Düren (ots)

In eine Firma in der Straße "Walzmühle" wurde in der Nacht zu heute eingebrochen. Die Einbrecher wurden vermutlich gestört und ließen Diebesgut zurück.

Um 00:04 Uhr wurde der Alarm einer Werkzeugfirma in Düren ausgelöst. Ein Sicherheitsdienst sah vor Ort, dass eine Tür aufgebrochen wurde und verständigte die Polizei. Diese konnte anhand der Spuren am Tatort feststellen, dass der oder die Täter nach dem Aufbrechen der Tür mehrere hochwertige Werkzeuge und Maschinen aus dem Lager entwendeten und dann zunächst auf einer Grünfläche hinter dem Gebäude sammelten. Dann fuhren sie offenbar mit einem Fahrzeug an das Diebesgut heran. Vermutlich wurden sie beim Abtransport gestört, denn sowohl das Diebesgut als auch das Tatwerkzeug blieben vor Ort liegen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Nummer 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell