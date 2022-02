Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: illegales Straßenrennen

Ludwigshafen-Oppau (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, kam es in der Brunckstraße Ecke Friesenheimer Straße zu einem Straßenrennen mit drei hochmotorisierten Pkw. Alle drei Pkw fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Oppau. Bei zwei Fahrzeugen handelt es sich um weiße SUV's. Bei dem dritten Pkw handelt es sich um einen Audi.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621-963 2222 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell