POL-PPRP: E-Bike gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Bereits am 16.02.2022, zwischen 17:00 Uhr und 20:30 Uhr, stahlen unbekannte Täter ein E-Bike samt Schloss, das in der Wittelsbachstraße an einer Straßenlaterne mittels Kettenschloss befestigt war. Es handelt sich um ein grau / orange farbiges Cube Stereo Hybrid E-Bike im Wert von knapp 4.000 Euro.

Wer Hinweise auf das E-Bike oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

