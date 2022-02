Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Auto

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 15.02.2022, gegen 08:00 Uhr und dem 17.02.2022, gegen 18:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe auf der Fahrerseite eines Toyota ein, der auf einem Parkplatz in der Erich-Reimann-Straße stand. Den Täter gelang es jedoch nicht, in das Auto hinein zu gelangen, so dass nichts gestohlen wurde.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

