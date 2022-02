Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220215 - 0175 Frankfurt-Nordend: Festnahme nach Hilferufen aus Keller

Frankfurt (ots)

(ro) Am gestrigen Nachmittag (14. Februar 2022) nahm die Frankfurter Polizei einen 46 Jahre alten Mann fest, der aus einem Kellerabteil im Nordend lautstark um Hilfe rief. Mutmaßlich saß er dort fest, nachdem er zuvor von außen in den Raum eingestiegen war.

Gegen 17:00 Uhr wurde dem Polizeinotruf gemeldet, dass aus einem Kellertrakt in der Berger Straße laute Hilferufe zu hören seien. Eine Polizeistreife fuhr daraufhin vor Ort, um dem Hinweis nachzugehen. In einem Mehrfamilienhaus fanden die Polizisten ein Kellerabteil vor, welches von außen verschlossen war. Gleichwohl war aus dem Innenraum deutlich eine Stimme zu vernehmen. Gemeinsam mit der Eigentümerin öffneten die Beamten daher den Raum und staunten nicht schlecht, als sie dort einen 46 Jahre alten Mann antrafen, den die Besitzerin nicht kannte. Dieser steht im Verdacht, durch ein Fenster in den Keller eingestiegen zu sein. Mutmaßlich saß er dort fest, da er auf demselben Weg nicht mehr herauskam. Der Raum selbst war zudem durchwühlt worden.

Zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen ging es für den 46-jährigen Tatverdächtigen auf ein Polizeirevier. Nach deren Abschluss wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.

