Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220215 - 0174 Frankfurt-Innenstadt: Geldbörse entwendet

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 54-jähriger Taxifahrer stand am Montag, den 14. Februar 2022, gegen 19.30 Uhr, mit seinem Fahrzeug an einem Taxistand in der Kaiserstraße, in Höhe des Anwesens Nummer 29. An seinem Kofferraum stehend, bemerkte er eine Person, die sich in gebückter Haltung von seinem Taxi weg, hin zum Bürgersteig bewegte. Später fiel ihm auf, dass aus der Ablage der Fahrertür sein Portemonnaie mit etwa 145 EUR Inhalt entwendet worden war.

Den Tatverdächtigen beschreibt der Geschädigte als etwa 28 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Schwarze, mittellange Haare, schlanke Figur, vier-Tage-Bart, schmales Gesicht, nordafrikanisches Erscheinungsbild. Führte eine helle Plastiktüte mit Griffen mit sich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell