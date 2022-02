Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220214 - 0171 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Feuer beschädigt Wohnung

Frankfurt (ots)

(ne)Bei einem Brand am Sonntagvormittag in einer Wohnung in der Marktstraße ist ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden. Eine Bewohnerin kam mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus.

Gegen 10:00 Uhr wurde die Polizei über den Brand im 2.OG des Hauses informiert. Bereits auf der Anfahrt sahen die eingesetzten Streifen dicken Rauch aus dem Dachbereich emporsteigen. Die Feuerwehr rettete zwei Personen, darunter auch die 42-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung. Sie kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Das Feuer konnte gelöscht werden. Die Wohnung wurde jedoch durch die starke Rauchentwicklung und der enormen Rußbildung stark beschädigt und ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei schließt eine fahrlässige Brandstiftung durch eine im Bett gerauchte Zigarette nicht aus.

