Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220214 - 0169 Frankfurt-Innenstadt: Sachbeschädigung an Polizeifahrzeug

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 13. Februar 2022, in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 08.15 Uhr, zerstachen bislang unbekannte Täter zwei Reifen eines Streifenwagens der Frankfurter Polizei. Das Fahrzeug stand geparkt in einer Parkbucht gegenüber des 1. Polizeirevieres auf der Zeil.

Die Frankfurter Polizei bittet Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell