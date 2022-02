Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220214 - 0167 Frankfurt-Nordend: Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Ein bislang unbekannter Täter betrat am Sonntag, den 13. Februar 2022, gegen 19.45 Uhr, ein Wettgeschäft in der Eschersheimer Landstraße. Mit einem Messer bedrohte er den 26-jährigen Angestellten und forderte die Herausgabe der Barschaft. Das Geld musste der Geschädigte in eine vom Täter mitgeführte Sporttasche der Marke "FILA" packen. Danach wurde der 26-Jährige zur Toilette dirigiert und dort mit Kabelbindern gefesselt. Nachdem er sich befreien konnte, verständigte er die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen dürften mehrere tausend Euro entwendet worden sein.

Der Täter wird beschrieben als etwa 177 cm groß und von osteuropäischem Erscheinungsbild. Trug eine beige Zipfelmütze, eine blaue Jeansjacke, eine graue Jogginghose, blaue Schuhe, braune Handschuhe, schwarze Sonnenbrille und eine Mund-Nasenbedeckung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell