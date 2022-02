Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220213 - 0164 Frankfurt-Bornheim: Taschendieb festgenommen

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern nahm die Polizei einen Taschendieb auf dem Bornheimer Wochenmarkt fest. Zum Verhängnis wurden dem Mann die Wachsamkeit Opfers sowie die Anwesenheit eines Polizeibeamten, der privat unterwegs war.

Gegen 15:20 Uhr bemerkte die 62-jährige Marktbesucherin, dass sich jemand an ihrem auf dem Rücken getragenen Rucksack zu schaffen machte. Als sich die Frau daraufhin umdrehte, erblickte sie einen Unbekannten hinter sich, der ihr Smartphone in der Hand hielt. Sie griff nach dem Telefon und erlangte es so zurück. Der Dieb ergriff die Flucht, hatte seine Rechnung jedoch ohne einen Polizeibeamten gemacht, der in seiner Freizeit ebenfalls den Markt besuchte. Der Beamte war auf den Vorgang aufmerksam geworden und setzte zur Verfolgung des davonlaufenden Taschendiebs an. Kurz darauf stellte er ihn und übergab ihn seinen zwischenzeitlich eingetroffenen Kollegen. Im Rahmen der Personalienfeststellung beim Tatverdächtigen stellte sich heraus, dass dieser durch die Staatsanwaltschaft Magdeburg zur Fahndung ausgeschrieben war. Zudem verfügt der 20-Jährige über keinen gültigen Aufenthaltstitel und wurde in der Folge in die Haftzellen des Präsidiums eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell