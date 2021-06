Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pkw am Mainzer Tor in Koblenz beschädigt

Koblenz (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 27.05.2021, 19.00 Uhr und Montag, 31.05.21, 10.30 Uhr, wurde ein silberfarbener VW-Passat in Koblenz, Am Mainzer Tor, beschädigt.

An diesem Fahrzeug, welches auf dem Parkplatz der Bundesanstalt für Gewässerkunde abgestellt war, wurde die hintere linke Seitenscheibe eingeschlagen.

Es entstand ein Schaden von rund 800 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1, 0261-1030.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell