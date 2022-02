Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220213 - 0161 Frankfurt/Innenstadt: Versuchter Totschlag

Frankfurt (ots)

(hol) Am Freitag, den 11. Februar 2022, kam es im Bereich der Hauptwache zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 20-Jähriger durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt wurde. Die Polizei nahm kurz nach der Tat einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 01:00 Uhr kam es auf der Zeil, im Bereich eines Abgangs zur B-Ebene der Hauptwache, aus bislang unbekannten Gründen zu einem Streit zwischen zwei Gruppen junger Männer. Der zunächst verbal geführte Streit entwickelte sich zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der offensichtlich auch Reizgas eingesetzt wurde. Im weiteren Verlauf setzte einer der Kontrahenten ein Messer ein und verletzte einen 20-jährigen Widersacher mit einem Stich in den Oberkörper lebensgefährlich. Anschließend ergriff der Täter die Flucht. Der gesamte Tatablauf sowie das Fluchtverhalten des Täters wurden durch die an der Hauptwache vor Kurzem installierte Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet und dokumentiert. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen entdeckten Zivilfahnder den Flüchtigen im Bereich des nördlichen Mainufers und nahmen ihn schließlich auf dem "Eisernen Steg" fest. Dabei leistete der Tatverdächtige, der ebenfalls 20 Jahre alt ist, erfolglos Widerstand. Die Einsatzkräfte fanden zudem die Tatwaffe und stellten sie sicher. Anschließend wurde er in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert und am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Das aus Bad Soden kommende Opfer befindet sich nach einer Operation außer Lebensgefahr.

