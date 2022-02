Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220211 - 0159 Frankfurt/Nieder-Eschbach: Gartenhüttenbrand

Frankfurt (ots)

(fue) Sachschaden in Höhe von rund 6.000 EUR entstand bei dem Brand einer Gartenhütte auf einem Kleingartengelände an der Züricher Straße Aus bislang noch ungeklärte Ursache war es hier am Donnerstag, den 10. Februar 2022, gegen 20.30 Uhr, zu dem Feuer gekommen. Der Feuerwehr gelang es zwar, die Flammen zu ersticken, die Gartenhütte war jedoch vollständig zerstört. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hinsichtlich der Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell