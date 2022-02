Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220210 - 0160 Frankfurt-Niederrad: Schwerer Raub - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) Gestern Nachmittag haben zwei bislang unbekannte Täter einen 22-Jährigen in Niederrad ausgeraubt. Sie erbeuteten sein Mobiltelefon und machten bei der Tat auch von einem Reizstoffsprühgerät Gebrauch.

Der Geschädigte lief gegen 13 Uhr die Schwanheimer Straße in Richtung Trifelsstraße entlang, als ihm in Höhe des Haartwaldplatzes zwei Männer den Weg versperrten. Auf die Frage, was dies solle, stießen sie dem 22-Jährigen vor die Brust und schlugen ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Währenddessen gelang es einem der Angreifer, dem Geschädigten das Mobiltelefon zu entreißen. Als der 22-Jährige dessen Verfolgung aufnehmen wollte, trat ihm der andere von hinten in die Beine. Trotz eines anschließenden Sturzes gelang es dem Geschädigten, den Mann mit dem geraubten Mobiltelefon einzuholen. In Höhe der Trifelsstraße kam es dann nach einer verbalen Auseinandersetzung zu einem Gerangel zwischen beiden. Der 22-Jährige konnte dabei das Mobiltelefon kurzzeitig wieder in seinen Besitz bringen. Sein Gegenüber setzte nun jedoch Pfefferspray gegen ihn ein und entriss ihm erneut sein Eigentum, noch bevor er die Polizei rufen konnte. Anschließend flüchtete der Räuber in Richtung Bruchfeldstraße. Bei der Tat wurde eine "Apple iPhone" erbeutet.

Personenbeschreibung:

1. Täter: Männlich, circa 30 Jahre alt, circa 165 cm groß, breite Statur, kurze dunkle Haare, Bartträger, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet, trug eine Jacke der Marke "Wellensteyn".

2. Täter: Männlich, circa 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, schmale Statur, lange dunkelblonde Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Bekleidung.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell