Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220213 - 0163 Frankfurt-Höchst: Mutmaßliches Einbrecherduo festgenommen

Frankfurt (ots)

(hol) Vergangene Nacht nahm die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat fest. Das Pärchen hatte versucht, in ein Sanitätshaus einzusteigen. Gegen 02:30 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei über Notruf, dass sie soeben verdächtige Geräusche an der Eingangstür eines im Erdgeschoss ihres Wohnhauses befindlichen Sanitätshauses in der "Emmerich-Josef-Straße" wahrgenommen habe. Die unverzüglich entsandten Streifen trafen vor Ort auf einen 54-jährigen Mann und dessen 43-jährige Begleiterin und nahmen sie fest. Die Eingangstür war gewaltsam geöffnet worden. Entsprechende Werkzeuge förderte die Durchsuchung des Duos zutage. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt.

