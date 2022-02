Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220214 - 0172 Frankfurt: Einladung - Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2021 des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main

Frankfurt (ots)

(dr) Herr Polizeipräsident Gerhard Bereswill wird am

Freitag, den 18. Februar 2022, um 10:00 Uhr, im Polizeipräsidium Frankfurt am Main, in der Adickesallee 70, 60322 Frankfurt am Main,

gemeinsam mit dem Leiter der Kriminaldirektion sowie stellvertretenden Leiter der Abteilung Einsatz, Herrn Hanspeter Mener, die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) der Frankfurter Polizei für das Jahr 2021 vorstellen.

Zu diesem Anlass laden wir interessierte Medienvertreter herzlich ein.

Aufgrund von coronabedingten Einschränkungen können wir für die Teilnahme an der Pressekonferenz nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen für Journalisten zur Verfügung stellen. Alternativ besteht die Möglichkeit, an dieser online teilzunehmen. Hierfür erhalten Sie rechtzeitig von uns die erforderlichen Zugangsdaten.

Bitte melden Sie sich bis Donnerstag, den 17. Februar 2022, 12 Uhr, schriftlich per E-Mail (E-Mail-Adresse: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de) unter der Angabe des Mediums, des Vor- und Nachnamen sowie einer telefonischen Erreichbarkeit an.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Hinweis an Medienvertreter, die vor Ort teilnehmen:

Sie werden bis 09:40 Uhr am Haupteingang des Polizeipräsidiums abgeholt. Es wird um Beachtung der bekannten Abstandsregel sowie des Tragens einer FFP2-Maske gebeten. Für die Teilnahme an der Pressekonferenz gilt die 2G-Plus-Regel. Bitte testen Sie sich tagesaktuell.

Es stehen nur begrenzt Besucherparkplätze zur Verfügung. Daher wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel bis zur Haltestelle "Miquelallee/Adickesallee/Polizeipräsidium" zu nutzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell