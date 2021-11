Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Flucht nach Zusammenstoß mit Seitenspiegel

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum vom 19.11. auf den 20.11.2021 befuhr ein noch unbekanntes Fahrzeug die Layenstraße in Richtung Stadtteil Idar. Beim Vorbeifahren an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto, hielt der Fahrzeugführer nicht genügend Seitenabstand ein, sodass es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Hierbei wurde der Seitenspiegel des geparkten schwarzen PKW nicht unerheblich beschädigt. Der dreiste Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei Idar-Oberstein bittet nun um Zeugenhinweise. Hinweise können telefonisch, als auch per E-Mail entgegengenommen werden.

