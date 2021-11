Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Konz (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 18.11.2021, ca. 19:20 Uhr, bis Donnerstag, den 19.11.2021, ca. 12:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Konz in der Brunostraße. Ein, in einer Parkbucht in Fahrtrichtung stehender, bronzefarbener Dacia Duster wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug (möglicherweise LKW oder Transporter) beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeiwache Konz, Tel.-Nr. 06501-9268-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell