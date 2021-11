Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Mehrparteienhaus

Thalfang (ots)

In dem Zeitraum vom Mittwoch, den 10.11.2021, bis zum Dienstag, den 16.11.2021, kam es in der Saarstraße in Thalfang zu einer Sachbeschädigung an einer Kellertüre eines Mehrparteienhauses. Durch bislang unbekannte Täter wurde bereits mehrfach versucht eine verschlossene Toilettentüre von außen aufzuhebeln. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zum Tathergang oder auffälligen Personen machen? Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Morbach (Tel. 06533 / 93740) oder jede andere Polizeidienststelle.

