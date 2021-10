Polizei Hamburg

POL-HH: 211003-3. Festnahme nach Sexualdelikt in Hamburg-Lohbrügge



Tatzeit: 03.10.2021, kurz nach Mitternacht; Tatort: Hamburg-Lohbrügge, Lohbrügger Landstraße

In der Nacht zu Sonntag wurde eine 56-jährige Frau in einer Parkanlage in Lohbrügge aus sexuellen Motiven überfallen. Ein bei Fahndungsmaßnahmen festgenommener Verdächtiger muss sich vor dem Haftrichter verantworten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen ging die Frau durch eine Grünanlage zwischen der Lohbrügger Landstraße und der Leuschnerstraße und wurde dort von hinten attackiert. Der Angreifer soll sie zu Boden gerissen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Die Frau wehrte sich, sodass der Angreifer letztlich von ihr abließ und flüchtete. Durch den Angriff wurde die 56-Jährige im Gesicht verletzt.

Nach Eingang des Notrufs fahndete die Polizei sofort mit mehreren Funkstreifenwagen nach dem Täter. Dabei wurde in Tatortnähe ein 28-jähriger Eritreer als Verdächtiger vorläufig festgenommen.

Spezialisten der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) übernahmen noch in der Nacht die Ermittlungen. Hiernach gilt der Festgenommene als dringend tatverdächtig und wurde von den Ermittlern daher einem Haftrichter zugeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

