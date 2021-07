Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall durch Aquaplaning

BAB61 bei Welgesheim (ots)

Am Freitagmorgen, den 16.07.2021, kam es gegen 07:40 Uhr auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall aufgrund von Aquaplaning. Bei starkem Regen verlor die 49-jährige Fahrerin eines Personenkraftwagens in Höhe der Ortslage Welgesheim die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Die Fahrerin verblieb glücklicherweise unverletzt. Allerdings wurde der Personenkraftwagen bei dem Verkehrsunfall derart beschädigt, dass die Fahrerin nur mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden konnte. Die Fahrbahn der BAB 61 in Richtung Ludwigshafen war während der Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten voll gesperrt.

