Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211108.4 Marne: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Marne (ots)

Am heutigen Vormittag ist es in Marne zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. An einem Kleinwagen entstand dabei ein Schaden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte in der Zeit von 07.00 Uhr bis 09.00 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Königstraße am Fahrbahnrand abgestellten Opel Adam im Vorbeifahren beschädigt haben. Dabei ging der linke Außenspiegel zu Bruch, eine Nachricht am Fahrzeug hinterließ der Verursacher nicht.

Hinweise auf den Unfallflüchtigen gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell