Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Rücksichtsloser Raser gestoppt - Auto beschlagnahmt; weitere Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Zwei Mercedes-Fahrer lieferten sich am Freitagabend in der Mannheimer-Innenstadt ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen - ein Fahrer wurde gestoppt, einem gelang die Flucht. Beamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt wurden gegen 21.30 Uhr am Luisenring im Bereich der Auffahrt der Kurt-Schumacher-Brücke auf zwei hochmotorisierte Mercedes aufmerksam, die über eine Strecke von mehr als 500 Metern extrem beschleunigten. Als beide Fahrer aufgrund des herrschenden Verkehrs abbremsen mussten, scherten diese plötzlich und ruckartig aus um die Fahrspur zu wechseln. Dabei verfehlte einer der beiden, ein 25-Jähriger, mit seinem hellblauen AMG nur knapp einen neben ihm fahrenden Pkw. Der Fahrer des Pkw konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern. Ungeachtet dessen gaben die beiden Mercedes-Fahrer wieder "Vollgas" und fuhren in Richtung Ludwigshafen davon. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf, wobei sie teilweise auf über 140 km/h beschleunigten mussten. Kurz vor der Abfahrt zu einem bekannten Ludwigshafener Einkaufszentrum wurde der 25-Jährige durch die Streife gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Dem zweiten Mercedes-Fahrer gelang die Flucht. Das hochmotorisierte Auto des 25-Jährigen wurde beschlagnahmt und mit einem Abschleppfahrzeug zur Dienststelle der Verkehrspolizei Mannheim gebracht. Der Fahrer selbst hatte keinen Führerschein bei sich. Ob dieser überhaupt im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss nun ermittelt werden. Der junge Mann gelangt wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Gefährdung zur Anzeige. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen des Geschehens, insbesondere Verkehrsteilnehmer die durch das rücksichtslose Fahrverhalten gefährdet wurden oder Angaben zum flüchtigen weißen Mercedes machen können. Diese werden gebeten sich unter 0621 12580 an die Beamten zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell