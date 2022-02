Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vandalismus an Straßenbahnhaltestelle - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 17.02.2022, gegen 20:35 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei über Notruf, dass soeben an der Straßenbahnhaltestelle Rheinfeldstraße in der Brunckstraße zwei Jugendliche mehrere Glaselemente des Schutzgeländers zur Fahrbahn beschädigt hätten. Anschließend seien sie in die Straßenbahn der Linie 7 in Richtung Mannheim gestiegen. Als die Polizeibeamten eintrafen, stellten sie fest, dass insgesamt sechs große Glaselemente beschädigt wurden und die Glassplitter großflächig auf der Fahrbahn verteilt waren, was eine erhebliche Gefahr für den fließenden Verkehr darstellte. Neben den Glaselementen wurde auch das Touchdisplay des Fahrkartenautomaten eingeschlagen. Die Fahrbahn wurde zügig von der RNV gereinigt.

Wer Hinweise auf die Jugendlichen geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell