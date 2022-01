Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Grauer Suzuki Swift beschädigt

Geldern (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag (1. Januar 2022), 13:30 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer einen grauen Suzuki Swift beschädigt, der auf einem Schotterplatz an der Straße An der Fleuth abgestellt war. Bei dem Unfall entstanden Schäden am vorderen linken Kotflügel und an der Frontschürze des Wagens. An der Anstoßstelle blieb blauer Fremdlack zurück. Der Verursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

