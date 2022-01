Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - PKW beim Ausparken beschädigt

Halter des geparkten PKW gesucht

Kleve (ots)

Bereits am Mittwoch (29.12.2021) kam es gegen 11:00 Uhr auf dem Parkplatz an der Minoritenstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines braunen Hondas hatte seinen Wagen auf dem unteren Teil des Parkplatzes in einer Parktasche an der Grünfläche abgestellt und beim Ausparken den links neben ihm geparkten PKW beschädigt.

Der Fahrer des Hondas meldete den Unfall nachträglich bei der Polizei, konnte jedoch kein genauen Angaben zum beschädigten PKW machen.

Die Polizei sucht daher nun den Halter eines schwarz-metallic-farbenen PKW, der zum Unfallzeitpunkt auf dem Parkplatz am Minoritenplatz abgestellt war. Der PKW müsste eine Beschädigung rechtsseitig an der hinteren Stoßstange aufweisen.

Hinweise zum beschädigten PKW nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell