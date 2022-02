Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hauswand beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Am 17.02.2022, gegen 12:00 Uhr, trat ein unbekannter Täter zunächst gegen eine Mülltonne, die vor einem Wohnhaus in der Schanzstraße stand, so dass sie umfiel. Dann hob er sie auf und schlug mit ihr gegen die Hauswand. An der Hauswand entstand Sachschaden in Form von abgeplatztem und gerissenem Putz.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

